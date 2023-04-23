2023/04/23 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت قيمة الدينار العراقي امام الدولار، منذ بداية شهر نيسان الحالي، بنسبة نحو 5٪ في السوق الموازية.

كان الدولار يباع في الأول من نيسان بسعر 150.750 دينارا، بينما انخفض اليوم الى 143.500 دينار، اذ هبطت قيمته 7250 دينارا.



ولكن الدولار يبيعه البنك المركزي بسعر 1320 دينارا للمستفيد الأخير.

يعود ارتفاع قيمة الدينار امام الدولار، لسلسلة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، والمعروفة بالحزمتين الإصلاحيتين التي نظمت التجارة الخارجية من خلال اجبار التجار على فتح الحسابات المصرفية والتعامل مباشرة مع المصارف، بالإضافة الى تنسيق التجارة مع الصين من خلال عملة اليوان الصينية.

وكان محافظ البنك المركزي، علي العلاق، قال في وقت سابق من الشهر الحالي، إن البنك المركزي بحالة استنفار لإعادة سعر صرف الدولار الى وضعه الطبيعي، لان الذي حصل ان البنك الفيدرالي قام بتدقيق المعاملات المالية مسبقا بينما كان في السابق بعد اجراء عملية التحويل المالي من العراق.

وأشار إلى أن الان عمليات التحويل الخارجي تضاعفت مما يخلق حالة توازن بين العرض والطلب، كما أن النظام الجديد بدا يعمل بشكل اسرع من السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع قيمة الدينار بالسوق الموازية بنسبة 5٪ منذ بداية الشهر) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع قيمة الدينار بالسوق الموازية بنسبة 5٪ منذ بداية الشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).