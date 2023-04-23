2023/04/23 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في غالبية الأوقات قد لا يستمتع الناس كثيرًا ببكاء الأطفال، لكن في اليابان يبدو أن الوضع مختلف، وبعد توقف دام لعدة سنوات بسبب تفشي جائحة كورونا، عاد تنظيم فعاليات ما يُعرف باسم مهرجان “سومو بكاء الأطفال” في البلاد، حيث يتنافس في الحدث عدد من الأطفال على البكاء بصوت أكثر صخبًا، فيما يُعتقد أن ذلك يحسّن من صحتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حدث غريب.. شاهد أطفال يتنافسون على البكاء بأعلى صوت في اليابان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حدث غريب.. شاهد أطفال يتنافسون على البكاء بأعلى صوت في اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).