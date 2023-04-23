2023/04/23 | 15:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الخدمة: انتهينا من تعيين حملة الشهادات وننتظر موافقة حكومية لتوزيع الـ30 ألف درجة المتبقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/23 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة: انتهينا من تعيين حملة الشهادات وننتظر موافقة حكومية لتوزيع الـ30 ألف درجة المتبقية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة: انتهينا من تعيين حملة الشهادات وننتظر موافقة حكومية لتوزيع الـ30 ألف درجة المتبقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).