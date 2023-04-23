وثائق البتاغون: داعش يخطط لتنفيذ هجمات ارهابية في اوربا وآسيا

2023/04/23 | 15:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات مُحددة لاستهداف سفارات وكنائس ومراكز تجارية.

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