2023/04/23 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية،، اليوم الاحد، دعمها لقانون الموازنة المالية الثلاثية المرسلة من قبل حكومة محمد شياع السوداني.

وقال النائب عن الكتلة جياي تيمور، لـ (بغداد اليوم): "ندعم قانون الموازنة الثلاثية، فهذه الخطوة توفر استقرارا تنمويا واقتصاديا، إضافة الى الاستقرار السياسي، لذا نحن داعمون لهذه الخطوة لأهميتها خلال المرحلة المقبلة".

وبين تيمور، ان "هناك بعض الملاحظات على قانون الموازنة تتعلق بالعجز المالي، إضافة الى تخصيصات تنمية الأقاليم (تخصيصات المحافظات)، فهناك اعتراض برلماني عليها كونها قليلة جداً وهناك مساعي نيابية من اجل مضاعفة تلك التخصيصات من خلال عملية المناقلة في أبواب الصرف".

وكان مجلس النواب، أنهى الأحد الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة ومن المرجح عرضها الى التصويت بعد عطلة عيد الفطر.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لـ(بغداد اليوم)، ان "التصويت على قانون الموازنة، سيكون في نهاية الشهر المقبل، وهناك اتفاق سياسي على هذا الأمر بين كافة الكتل البرلمانية داخل البرلمانية" مضيفا "سنعمل على تخفيض العجز المالي في الموازنة، لمنع حصول الى تبعات اقتصادية على اثر العجز الكبير الحالي في القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الديمقراطي: تخصيصات الأقاليم قليلة جداً ومساعي لمضاعفتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الديمقراطي: تخصيصات الأقاليم قليلة جداً ومساعي لمضاعفتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).