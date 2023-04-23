النزاهة: خطوطنا الساخنة مفتوحة أمام شكاوى المواطنين وبلاغاتهم

2023/04/23 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، أن خطوطها الساخنة سوف تستقبل شكاوى المواطنين وبلاغاتهم عن قضايا الفساد الإداري والمالي بمختلف أشكاله على مدار (٢٤) ساعة منذ يوم الثلاثاء القادم.

وأهابت الهيئة، وبحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) بـ"المواطنين الكرام التعاون معها في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، سواء ما يتعلق بالرشى والمساومة والابتزاز، أو الاختلاس وهدر المال العام وتجاوز الصلاحيَّات ومخالفة الواجبات الوظيفيَّة وغيرها".

وتابعت "وذلك بالاتصال بقسم الشكاوى في دائرة التحقيقات فيها عبر الرقم المجاني (١٥٤)، إذ ستتم إجابة المبلغين حسب محافظاتهم عبر مديرية أو مكتب تحقيق الهيئة في تلك المحافظة، أو الدفع المسبق بالرقم (07718888854)، فضلاً عن البريد الإلكتروني ([email protected])".

واوضحت أن "دائرة الوقاية فيها تستقبل بلاغات المواطنين عن حالات تضخم الأموال والكسب غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي عبر الخط الساخن (07800701653)"، مشيرة إلى أن "نوافذ الإبلاغ الأخرى عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع هي البريد الإلكتروني ([email protected])، وصفحة (من أين لك هذا) في الموقع الرسمي للهيئة".

ونبهت الهيئة إلى أن "الأرقام المخصصة للإبلاغ عن جرائم الفساد المختلفة وحالات تضخم الأموال والكسب غبر المشروع ستكون فعالة على مدار اليوم، مشيدة بتعاون المواطنين معها في الإبلاغ الذي أفضى إلى تنفيذ عمليَّات نوعيَّة وإحصائيَّة غير مسبوقة خلال آذار الماضي، إذ تم تنفيذ (٢٢٣) عملية ضُبِطَ خلالها (١٣٤) متهماً".

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