100 جندي بـ3 مروحيات.. كيف نفذت القوات الخاصة الأميركية

2023/04/23 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات خاصة أميركية عملية إجلاء، محفوفة بالمخاطر، لموظفي السفارة الأميركية بالسودان، بحسب ما ذكره مسؤولون أميركيون، مساء السبت.

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