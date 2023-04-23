الخارجية توجه دعوة إلى الجالية العراقية في السودان

2023/04/23 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الخارجيَّة، اليوم الأحد، دعوة إلى الجالية العراقية في السودان.

وقالت الخارجية في بيان “ندعو أبناء جاليتنا في السودان، للتواصل عبر الرقمين في أدناه وبشكل عاجل، لتسجيل طلباتهم لرحلة الإجلاء التي تعمل وزارة الخارجيَّة على تحقيقها”.

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002647730550870/واتساب

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