بريطانيا تختبر نظام إنذار على ملايين الهواتف المحمولة

2023/04/23 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة تعبيرية تظهر تطبيقين مصرفيين على هاتف نقال في غرب لندن، في 19 آب/أغسطس 2020 © ا ف ب/ارشيف أدريان دنيس لندن (أ ف ب) – تعتزم بريطانيا اختبار نظام تنبيه جديد في حالات الطوارئ الأحد بحيث تصدر ملايين الهواتف المحمولة عند الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) صوتا شبيها بصفارة […]

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