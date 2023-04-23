صحيفة تكشف عن سلاح روسي “يرعب” أمريكا

2023/04/23 | 15:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية، أن الفرقاطة “مارشال شابوشنيكوف” تعتبر أخطر سفينة بحرية روسية مسلحة بصواريخ كروز زيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي ترعب أمريكا.وجاء في الصحيفة، نفذت روسيا أحد برامج التحديث العسكرية الفنية الأكثر طموحا في الفرقاطة 1155M المارشال شابوشنيكوف، وكانت السفينة مسلحة بصواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، […]

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