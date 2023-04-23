2023/04/23 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن حادثة تعرّض حافلتَي نقل معتمرينَ عراقيين للأحتراق.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/ “تابعنا بأهتمام حادثة تعرّض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تصدر توضيحاً بشأن حادثة احتراق حافلتَي نقل معتمرين عراقيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تصدر توضيحاً بشأن حادثة احتراق حافلتَي نقل معتمرين عراقيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تصدر توضيحاً بشأن حادثة احتراق حافلتَي نقل معتمرين عراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).