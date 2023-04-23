الخزرجي: عازمون على تمرير مشروع الموازنة بصيغته الحالية

2023/04/23 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد عضو الإطار التنسيقي مهند الخزرجي، اليوم الاحد، أن القوى السياسية عازمة على تمرير مشروع الموازنة بصيغته الحالية.وقال الخزرجي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “قوى الإطار عازمة […]

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