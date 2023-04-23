2023/04/23 | 16:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بعد أن وثق مقطع فيديوي، الخميس الماضي، حادثة تجاوز واعتداء...

ظهرت المقالة لماذا يمارس مواطنون عراقيون العنف ضد الموظفين وخصوصا رجال المرور؟ أولاً على المسلة.

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