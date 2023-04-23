2023/04/23 | 16:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kmtwzP3jiws

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الخارجية تعلن اجلاء اربعة عشر عراقيا من الخرطوم الى مناطق امنة في السودان في نشرة الـ4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الخارجية تعلن اجلاء اربعة عشر عراقيا من الخرطوم الى مناطق امنة في السودان في نشرة الـ4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).