2023/04/23 | 16:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدريون يحبطون مخططا لتفتيت تيارهم والعودة ستكون بعد ترتيب "الجبهة الداخلية" وايران تبرأ نفسها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GJZdqEzxW5Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدريون يحبطون مخططا لتفتيت تيارهم والعودة ستكون بعد ترتيب "الجبهة الداخلية" وايران تبرأ نفسها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدريون يحبطون مخططا لتفتيت تيارهم والعودة ستكون بعد ترتيب "الجبهة الداخلية" وايران تبرأ نفسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).