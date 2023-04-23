الزراعة: الحرب الروسية الأوكرانية دفعت للتوسع في زراعة الأراضي الصحراوية

2023/04/23 | 16:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخضراوات العراقية و محصولي الرقي والبطيخ مرغوبة في الأسواق الخليجية.

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