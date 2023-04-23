صاعقة تحرق شجرة نخيل في كركوك (شاهد)

2023/04/23 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور رصدتها “إيرث نيوز”، اليوم الأحد، احتراق نخلة بعد تعرضها لصاعقة برق في وسط محافظة كركوك صباح اليوم.

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