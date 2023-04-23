لهواة الطبيعة والخصوصية.. جزيرة ساحرة للبيع بسعر يبدأ من 190 ألف دولار

2023/04/23 | 16:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت، مثل كثيرين، تحلم بالهروب يوما من وطأة الحياة اليومية، والاستمتاع بالعيش على جزيرة نائية من دون سكان آخرين، فربما تكون فرصتك قد حانت الآن.

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