المسحراتي في بابل ضحية جريمة تودي بحياته

2023/04/23 | 17:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الزمان : أعلنت قيادة شرطة بابل، الاحد، القبض على مرتكب جريمة مقتل شاب يعمل على إيقاظ الناس للسحور طيلة ليالي شهر رمضان المبارك ” مسحراتي” خلال أقل من 48 ساعة من ارتكابه الجريمة ضمن منطقة الوردية بمدينة الحلة عاصمة محافظة بابل.وذكرت القيادة في بيان، أن “فريق العمل الذي شُكل بمتابعة شخصية من قبل […]

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