شاركنا برأيك.. هل ينهي كريستيانو رونالدو صيامه التهديفي ويعيد تألقه أمام الوحدة؟

2023/04/23 | 17:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد كريستيانو رونالدو ورفاقه لمواجهة نادي الوحدة، مساء الإثنين، على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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