حصاد 20 عاما من الغزو الأميركي.. كيف دمر الاحتلال نسيج العراق السكاني وتراثه؟

2023/04/23 | 17:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال العراق رازحا تحت إرث الحرب التي حصدت أرواح الآلاف، ودمرت تراثه، رغم مرور 20 عاما على الغزو الأميركي لأرضه.التغطية التالية تتناول التهجير المستمر وتدمير التعليم.

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