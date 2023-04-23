توجه حكومي لتحديث البرنامج الصحي في جميع مناطق العراق

2023/04/23 | 17:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق في طريقه للوصول إلى الأمن الصحي.

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