الخارجية العراقية: مقتل مواطن عراقي في أحداث السودان

2023/04/23 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، عن مقتل مواطن عراقي جراء الأحداث في السودان.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء الرسمية، ان "مواطنا عراقيا قتل نتيجة الاحداث التي تشهدها السودان".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في وقت سابق، عن إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان، فيما اشار الى تواصل الجهود لإجلاء الأعداد المتبقية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم، عن نائب في البرلمان لم تكشف اسمه، إن "عراقياً في العقد الخامس من العمر قُتل هو وابنته في المواجهات الدائرة في الخرطوم، وهو من أهالي محافظة صلاح الدين ويقيم منذ سنوات عدة في السودان"، مؤكداً أن "الضحيتين كانا في منزلهما وقضيا جراء قصف في المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

وأوضح سياسي آخر في محافظة صلاح الدين أن "الضحيتين من أهالي مدينة بيجي"، مشيراً إلى أن "هناك جرحى أيضا من العراقيين".

ووصف بيانات وزارة الخارجية بشأن السعي لحماية الجالية العراقية هناك بأنها "غير واقعية، وكان من المفترض أن يجرى التنسيق مع أطراف داخل السودان، على غرار ما فعلته السعودية ودول أخرى لتأمين حياة العراقيين هناك".

وأشار إلى أن العائلة المنكوبة في الخرطوم ما زالت عالقة والضحايا منها لم يُعادوا إلى العراق رغم مرور يومين على الحادث.

وخصصت وزارة الخارجية، رقمين للجالية العراقية في السودان وكما يلي:

00249905405402

002647730550870/ واتساب

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