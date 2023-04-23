تشافي يعلن التشكيلة الأساسية لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالليغا

2023/04/23 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، تشافي، ونظيره في أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني عن تشكيلتي فريقيهما لمواجهتهما المرتقبة مساء يوم الأحد ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب […]

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