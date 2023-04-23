2023/04/23 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفيرة أمريكا في العراق تعلن مبادرتها لمواجهة خطر كبير | تقرير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سفيرة أمريكا في العراق تعلن مبادرتها لمواجهة خطر كبير | تقرير قناة التغيير الفضائية.

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