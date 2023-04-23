2023/04/23 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..اندلاع حريق بشجرة إثر صاعقة برق اصابتها في كركوك

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اندلاع حريق بشجرة إثر صاعقة برق اصابتها في كركوك قناة التغيير الفضائية.

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