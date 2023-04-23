بمناسبة العيد.. مجموعة من جرحى القوات الامنية بضيافة السوداني

2023/04/23 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استضاف رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مجموعةً من الجرحى العسكريين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "السوداني استقبل مجموعةً من الجرحى العسكريين، بمناسبة عيد الفطر المبارك".

واضاف البيان، ان "السوداني قدم التهاني والتبريكات للجرحى الحضور، ولكلّ جرحى العراق ممّن قارعوا الإرهاب وقدموا التضحيات وحافظوا على وحدة العراق"، مؤكداً أنّ "الحكومة تقدر تضحياتهم وحريصة على متابعة احتياجاتهم ومتطلبات عوائلهم".

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