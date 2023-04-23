قريب وزير وقائد عسكري في نظام صدام.. الكشف عن هوية الضحية العراقي في السودان

2023/04/23 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر مطلعة اليوم الاحد، عن هوية الضحية العراقي الذي لقي حتفه في السودان، نتيجة المعارك والاعمال العسكرية هناك.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "الضحية هو محمد ياسين رجا شلاح، وهو ابن اخ ميسر رجا شلاح وزير الصناعة الاسبق في نظام صدام حسين، وكذلك ابن اخ الفريق الركن حامد رجا شلاح قائد القوة الجوية حتى عام 2003 في النظام السابق.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، عن مقتل مواطن عراقي جراء الأحداث في السودان.

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