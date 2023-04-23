السوداني يستقبل مهنئين من 7 مؤسسات امنية

2023/04/23 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، المهنّئين بعيد الفطر المبارك من 7 مؤسسات امنية.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "السوداني استقبل القادة الأمنيين في وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، وهيئة الحشد الشعبي، وقيادة العمليات المشتركة".

واضاف البيان، ان "السوداني قدم التهاني للحاضرين ولعوائلهم، مشيداً ببطولاتهم في مواجهة الإرهاب والتصدّي للجريمة المنظمة وكلّ ما يعكّر صفو الأمن في البلاد".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان، القادة الأمنيين "ببذل كلّ الجهود من أجل العراق، والتواصل الميداني مع منتسبيهم، وحثّهم على الالتزام بالمهنية والانضباط العالي في أداء واجباتهم، حفاظاً على أمن البلد ومقدّرات شعبه".

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