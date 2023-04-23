نيوكاسل يونايتد.. إشادات بالفريق المملوك للسعودية بعد أن أمطر شباك توتنهام بخماسية خلال 21 دقيقة

2023/04/23 | 18:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفوّق نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة عريضة 1/6، على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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