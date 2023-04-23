2023/04/23 | 18:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفاظاً على أمن البلد ومقدّرات شعبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من رئيس الوزراء للقادة الامنيين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من رئيس الوزراء للقادة الامنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).