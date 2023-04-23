وزير الدفاع يوجه باستحداث منصب أمين سر الشهداء والجرحى

2023/04/23 | 18:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، والهدف الذي وضعناه للإهتمام بأسر الشهداء والجرحى ، فهم غاية الفخر واعطوا تضحيات لا تقدر بثمن، بسببهم حفظت تربة العراق الغالي، وجهنا بأستحداث منصب أمين سر الشهداء والجرحى في امانة السر العام وتكليف العميد الركن حازم سلمان حسن بإدارة هذا المنصب لمعرفة احتياجاتهم وطلباتهم .شهداء الواجب علامة […]

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