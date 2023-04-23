5 أهداف في 21 دقيقة.. نيوكاسل يكتسح توتنهام بمعركة

2023/04/23 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز نيوكاسل خمسة أهداف في أول 21 دقيقة ليلقن ضيفه توتنهام هوتسبير درسا قاسيا، ويسحقه 6-1 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

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