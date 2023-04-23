ديالى تكشف اسباب الانتشار الامني في مراكز المدن

2023/04/23 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، عن اسباب الانتشار الامني في مراكز المدن الرئيسية.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى، هيثم الشمري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الانتشار الامني في مراكز مدن ديالى يأتي ضمن تطبيق ممارسات ميدانية للتشكيلات الامنية وفق محاور متعددة مرتبطة بشكل مباشر في تطبيق خطة عيد الفطر المبارك”.

واضاف الشمري، ان “الانتشار طبيعي جدا ويأتي في اطار جهود قيادة الشرطة في دعم الاستقرار والامان خلال ايام عيد الفطر المبارك”، مؤكدا بان “الاجراء الاحترازي الوقائي يعزز من مبدأ الطمئنينة وهو رسالة ايجابية بأن كل شيء مؤمن سواء طرق او متنزهات او مراقد دينية ولا داعي للقلق”.

واشار الى ان “خطة عيد الفطر المبارك سوف تستمر الى يوم الثلاثاء القادم”، لافتاً الى ان “الوضع مستقر ولم تسجل اية خروقات لغاية الان”.

وكانت قيادة شرطة ديالى قد اعلنت في وقت سابق، ان “خطة عيد الفطر الامنية في ديالى انطلقت في عموم المدن والقصبات دون استثناء بمشاركة 10 الاف منتسب سياخذون على عاتقهم تطبيق محاور الخطة التي اعدت مبكرا من قبل قيادة الشرطة”.وبينت، ان “الخطة ستركز على 5 اهداف مهمة هي المراقد ودور العبادة والمتنزهات والمناطق السياحة والطرق الخارجية مع الاسواق لافتا الى ان جهد استخباري ساند سيشارك في دعم الجهد الميداني بشكل مباشر، ستدار من قبل غرفة عمليات بشكل مباشر من اجل اصدار الاوامر والتنسيق بين التشكيلات الامنية”.

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