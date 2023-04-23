انقاذ عدد من الزائرين الايرانيين اثر حريق داخل فندق في النجف

2023/04/23 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن

انقاذ عدد من الزائرين الايرانيين بعد

اندلاع حريق في فندق بمحافظة النجف

الاشرف.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "فرق الدفاع المدني تنقذ

عدد من

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