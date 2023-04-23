الدفاع المدني ينقذ زوارًا إيرانيين من حريق بإحدى فنادق النجف

2023/04/23 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، انقاذ عدد من النزلاء الايرانيين من حريق اندلع في احدى فنادق محافظة النجف.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فرق الدفاع المدني تنقذ عددا من النزلاء إيرانيين الجنسية وتخمد حادث حريق اندلع داخل فندق "زهرة النجف" الواقع بمركز المدينة القديمة بمحافظة النجف الإشراف دون تسجيل خسائر بشرية".

واشارت الى أن "مدير دفاع مدني محافظة النجف الاشرف العميد رشيد ثابت رشيد، اشرف على الحادث".

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