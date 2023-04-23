بمناسبة عيد الفطر.. وزير العمل يزور دار الايتام والمسنين

2023/04/23 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

زار وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، داري المسنين والأيتام في منطقة الصليخ وسط العاصمة بغداد لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الاسدي بحسب بيان المكتب الاعلامي للوزير، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الزيارة تأتي في سياق عملنا الميداني لتفقد الدور الايوائية واستكمال احتياجاتها".

واضاف الاسدي، ان "من واجبنا ان نزور اهلنا في دار المسنين وابناءنا في دار الأيتام لتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة العيد السعيد"، مؤكداً "اشرفنا هذا اليوم على اخر المشمولين بخدمات الحماية الاجتماعية وبهذا اليوم نعلن ان جميع المستحقين في هذين الدارين تم شمولهم وقد استكملت جميع إجراءاتهم".

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