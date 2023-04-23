وزير الدفاع يستحدث منصب امين سر الشهداء والجرحى

2023/04/23 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الاحد، باستحداث منصب امين سر الشهداء والجرحى، فيما كلف العميد الركن حازم حسن سلمان بإدارته.

وذكر العباسي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والهدف الذي وضعناه للاهتمام بأسر الشهداء والجرحى، فهم غاية الفخر وأعطوا تضحيات لا تقدر بثمن، وبسببهم حفظت تربة العراق الغالي، وجهنا باستحداث منصب آمين سر الشهداء والجرحى في أمانة السر العام وتكليف العميد الركن حازم حسن سلمان بإدارة هذا المنصب، لمعرفة احتياجاتهم وطلباتهم".

وفي وقت سابق من اليوم، استضاف رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مجموعةً من الجرحى العسكريين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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