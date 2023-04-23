2023/04/23 | 19:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعلنت القوات المسلحة الدنماركية تحت قيادة بعثة الناتو في العراق...

ظهرت المقالة الدنمارك تسحب قواتها من العراق : تهديد الجوار لها..



وداعش لم يعد قويا أولاً على المسلة.

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