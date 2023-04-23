الدانمارك تسحب قواتها من العراق وسوريا لمواجهة تهديدات دول مجاورة لها

2023/04/23 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية سحب جميع المتخصصين العسكريين التابعين لها من العراق وسوريا الذين شاركوا في عمليات ضد “داعش” .وأصدرت الدفاع الدنماركية بياناً، جاء فيه: “قررت القيادة العسكرية الانسحاب والعودة إلى الدنمارك، ويرجع ذلك إلى أن عدد الإرهابيين من داعش قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وكذلك لأننا بحاجة إلى […]

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