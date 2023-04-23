برشلونة يقترب من اللقب على سكة الانتصارات أمام أتلتيكو

2023/04/23 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – حقق برشلونة الأهم واستعاد توازنه مقتربًا من اللقب بحسم القمة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 1-صفر الأحد في المرحلة الثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.ويدين برشلونة بفوزه إلى مهاجمه الدولي فيران توريس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 44.وعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين مخيبين أمام جيرونا […]

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