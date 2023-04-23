رموز التاريخ تمتزج بلمسات التجديد في تتويج تشارلز الثالث

2023/04/23 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُلِد تشارلز فيليب آرثر جورج في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 لندن (أ ف ب) – يعبق احتفال تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في 6 أيار/مايو المقبل في كنيسة ويستمنستر بالتاريخ والعراقة اللذين يرمز إليهما مثلاً تاج من عام 1661 وعربة يزيد عمرها عن 260 عاماً، لكنه في الوقت نفسه يحفل بجوانب تجديد كثيرة.– […]

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