2023/04/23 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت الهيئة الادارية لنادي القاسم الرياضي، اليوم الاحد، رسالة شديدة اللهجة للجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم.وذكر بيان للنادي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “إدارة القاسم توجه رسالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي القاسم يوجه رسالة شديدة “اللهجة” للجنة الحكام المركز الخبري الوطني.

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