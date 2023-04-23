2023/04/23 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة السياحة في السليمانية، اليوم الأحد، أن 75 ألف سائح دخلوا المدينة خلال أيام عيد الفطر، مرجحة أن يصل العدد، خلال 10 أيام إلى نحو 300 ألف شخص.وقال المتحدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السليمانية تستقبل 75 ألف سائح خلال العيد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تستقبل 75 ألف سائح خلال العيد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تستقبل 75 ألف سائح خلال العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).