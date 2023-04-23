"يغضب مني عندما لا يلعب".. بيب غوارديولا يكشف طبيعة علاقته برياض محرز

2023/04/23 | 19:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إن لاعب الفريق، رياض محرز، يكون غاضبًا منه عندما لا يضعه في تشكيل "السيتيسينز" طوال الوقت.

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