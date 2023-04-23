إحباط محاولة إدخال كمية كبيرة من المخدرات الى الديوانية

2023/04/23 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات وإحباط محاولة لإدخال كمية كبيرة منها في الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز مكافحة إجرام البلدة ضمن قيادة شرطة الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين المتاجرين بالمخدرات وضبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة وأدوات للتعاطي".

وأضافت، أنه "تم إحباط محاولة لإدخال 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة إلى المحافظة"، مشيرة إلى "تصديق أقوال المتهم ابتدائيا وقضائيا وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

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