السليمانية تسجل دخول 75 ألف سائح خلال العيد .

2023/04/23 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة السياحة في السليمانية،

الأحد، أن 75 ألف سائح دخلوا المدينة

خلال أيام عيد الفطر، مرجحة أن يصل

العدد، خلال 10 أيام إلى نحو 300 ألف شخص.

آرام شواني المتحدث باسم سياحة

السليمانية قال خلال أيام

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