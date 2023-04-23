القاء القبض على 7 متهمين مطلوبين للقضاء في كربلاء

2023/04/23 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة،

اليوم الاحد، القبض على 7 متهمين

مخالفين في المحافظة.





وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "ضمن جهود مديرية شرطة

كربلاء والتواصل مع قسم شرطة الهندية،

ت

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