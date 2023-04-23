تسد الحاجة لاكثر من ٩٠%.. الزراعة تكشف موسم حصاد الحنطة لهذا العام

2023/04/23 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن التوقعات الإيجابية بشأن موسم حصاد الحنطة للعام الحالي، لافتة إلى أنها ستسد الحاجة لاكثر من ٩٠%.

وقال محمد الخزاعي متحدث وزارة الزراعة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “حتى الان التوقعات إيجابية بشأن موسم حصاد الحنطة حيث ان التوقعات تشير إلى أن الحصاد سيتجاوز الـ ٤ مليون طن ويقترب من الـ٥ مليون او باقل من ذلك”.

واضاف “حتى وان لم نصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الحنطة فان هذه الكمية ستسد الحاجة لاكثر من ٩٠% من الحاجة الفعلية”.

ولفت، إلى أن “انتاج هذا العام سيكون مختلفاً عن إنتاج السنوات الماضية خصوصاً الـ ٣ الأخيرة منها”.

واتم القول “ان وصولنا إلى هذا الرقم بظل هذه الظروف الصعبة فانه مؤشرة على انجازات العمل الإيجابية”.

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