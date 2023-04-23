الديوانية.. القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات

2023/04/23 | 20:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط محاولة لإدخال ٢ كغم من مادة الكريستال المخدرة.

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